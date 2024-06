103 lata pani Elżbiety z Rydułtów! To bodaj najstarsza mieszkanka miasta i jedna z najstarszych w regionie. Gratulujemy!

103 lata świętuje Elżbieta Janoszek z Rydułtów! Z okazji urodzin jubilatkę odwiedziła również Mariola Bolisęga zastępca burmistrza.

obchodziła swój niezwykły jubileusz wśród przyjaciół, rodziny, najmłodszych praprawnuków, w atmosferze wspólnoty, jedności i radości.

„Życzymy kolejnych lat życia przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości!” - takie słowa skierowały do Jubilatki władze miasta. Do tych gratulacji dołączają się liczni internauci – znajomi i nieznajomi. My, również życzymy Pani Elżbiecie wszystkiego najlepszego i następnych pięknych spotkań z okazji kolejnych urodzin.