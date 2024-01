17-latka przeżyła wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Trafiła w ciężkim stanie do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

W sobotę po godzinie 20 w Zawadzie, dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, przy ulicy Młodzieżowej doszło do tragicznego wypadku dwóch samochodów. Audi podróżowało pięć osób. Kierujący poniósł śmierć na miejscu, dwóch pasażerów było reanimowanych, niestety ich życia nie udało się uratować. Dwie pozostałe zostały przewiezione do szpitala, podobnie jak kierujący peugeotem - poinformowała policja. - audi i peugeot. Trwa walka o życie poszkodowanych.

17-latka w rękach lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Jej stan jest stabilny

W wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca audi, 18-latek i dwaj pasażerowie w wieku 18 i 19 lat. Przeżyła 17-letnia dziewczyna i jej 19-letni kolega. Obydwoje zostali przewiezieni do szpitala. Jak informowała Policja z Wodzisławia Śląskiego, jej stan był ciężki.

- Pacjentka jest u nas na oddziale intensywnej terapii w stanie ciężkim, stabilnym - mówi nam Wojciech Gumułka, rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Do szpitala trafił też 24-letni kierowca peugeota. 24-latek z powiatu wodzisławskiego został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - był trzeźwy. Policjanci zabezpieczyli jego krew do dalszych badań. Decyzją prokuratora został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.