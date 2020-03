200 tysięcy złotych na szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim na walkę z koronawirusem?

Zastrzyk gotówki dla szpitali?

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, w środę (25.03) na Radzie Miasta Wodzisławia Śl. prezydent Mieczysław Kieca zamierza wprowadzić autopoprawkę. W jej zamyśle z miejskiego budżetu do szpitali w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. ma popłynąć 200 tys. zł na walkę ze skutkami z koronawirusa. Będzie to możliwe, o ile zgodę na to wyrażą radni Rady Miasta.

W tej sprawie trwały rozmowy pomiędzy prezydentem Mieczysławem Kiecą a starostą wodzisławskim Leszkiem Bizoniem.

Szpitale w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. nie leczą stricte zakażonych koronawirusem, ale ze względu na jego rozprzestrzenianie się muszą być gotowe na taką ewentualność. Potrzebne są chociażby środki higieny osobistej. Personel medyczny musi być cały czas gotowy na wypadek pojawienia się w lecznicy pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusa.