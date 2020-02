28-latek napadał na banki w Radlinie. Terroryzował pistoletem i kradł pieniądze

Groził pistoletem, skradzione pieniądze chował do reklamówki i uciekał w nieznanym kierunku. Policjanci zatrzymali 28-latka podejrzanego o dokonanie dwóch napadów na placówki bankowe w Radlinie.

W ciągu miesiąca w Radlinie doszło do dwóch napadów na placówki bankowe. Mieszkańcy obawiali się, że kolejny jest tylko kwestią czasu. Do tego nie dojdzie, bo sprawca jest już w rękach policji. 28-latek napadał na banki w Radlinie Do pierwszego napadu w Radlinie doszło 17 grudnia 2019 roku. Ustalono wtedy, że przed południem do banku przy ulicy Korfantego wszedł zamaskowany mężczyzna, który sterroryzował pracownice przedmiotem przypominającym broń, a następnie zażądał wydania pieniędzy i telefonów komórkowych. Ze skradzionym łupem wyszedł w placówki i odszedł w nieznanym kierunku Kilka dni temu, 24 stycznia miał miejsce kolejny napad z bronią w ręku na placówkę bankową przy ulicy Rogozina w Radlinie. - Sprawca działał w podobny sposób, co przy pierwszym zdarzeniu. Wszedł do placówki, wyciągnął broń, zastraszył pracownicę i nakazał jej wydać gotówkę oraz oddać telefony. Na rękach miał gumowe rękawiczki, a skradziony łup spakował do białej reklamówki - mówi nadkom. Marta Pydych z wodzisławskiej policji.

28-latek próbował zmylić śledczych Po relacjach świadków, poznaniu sposobu działania, śledczy byli pewni, że w obu przypadkach mają do czynienia z tym samym sprawcą. Pracując nad sprawą, skrupulatnie przeglądali każdy zabezpieczony monitoring i analizowali go minuta po minucie. Sprawca próbował zmylić śledczych. Do obu napadów przygotował się. Wiedział m.in., gdzie znajdują się kamery i jak ich unikać. Skrupulatnie opracował plan działania i ucieczki z łupem. - Podejrzany w trakcie napadów zmieniał swój wizerunek. Przebierał się - mówi prokurator Marcin Felsztyński, szef Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śl. W ten sposób 28-latek próbował zmylić trop. Zgubił go jeden szczegół, który pozwolił go ustalić (śledczy nie chcą ujawniać o co chodzi). W czwartek (30.01) kryminalni zaskoczyli 28-latka w jego miejscu zamieszkania. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. To Piotr B. z Radlina. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli gotówkę, pistolet (gazowy), a także przedmioty służące do popełnienia przestępstwa.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty i przyznał się do obu napadów. Wyjaśnił także śledczym, że do takiego kroku skłoniły go problemy finansowe. W piątek (31.01) na wniosek policji i prokuratora 38-latek został tymczasowo aresztowany..Za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzie grozi mu kara nie mniejsza niż od 3 do 12 lat więzienia.

