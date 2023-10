30 mln złotych na drogi w Wodzisławiu Śl. To rządowe pieniądze na remonty, rozbudowę i przebudowę. Chodzi o ulice gminne ZDJĘCIA

Może te pieniądze pozwolą zmodernizować ulicę Ziemowita w dzielnicy Radlin II, o której pisaliśmy niedawno. Mieszkańcy uskarżają się na garby, koleiny, brak krawężników w asfalcie, co przyczynia się do usterek w ich samochodach. Magistrat widzi potrzebę remontu drogi. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich co roku wnioskuje o ujęcie modernizacji ulicy Ziemowita w projekcie budżetu. Ostatecznie zadanie nie trafia do realizacji z powodu braku środków.

Ireneusz Stajer