4 rannych w Radlinie. Samochód uderzył w drzewo. W miejscu wypadku lądował śmigłowiec LPR

Niebezpieczny wypadek w Radlinie

W Radlinie w powiecie wodzisławskim doszło do groźnego wypadku. Kierowca samochodu osobowego uderzył w drzewo. Pojazdem podróżowały dwie starsze osoby oraz dwoje trzynastolatków. Wszyscy zostali poszkodowani.

Na miejscu są wszystkie służby. O wypadku zawiadomiono je około wpół do piątej. Zadysponowano cztery zastępy straży pożarnej oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego – w tym śmigłowiec LPR. Zabrał on dwie osoby. Pozostałe do szpitala odwiozły karetki. Droga jest zablokowana.