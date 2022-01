47-letni mężczyzna potrącony na pasach w Rydułtowach. Trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło ok. 10 minut przed godziną 17 na ulicy Bema w Rydułtowach. - Kierująca pojazdem marki Opel Astra, 80-letnia mieszkanka powiatu wodzisławskiego potrąciła prawidłowo przechodzącego przez oznakowane przejście dla pieszych, 47-letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego. Mężczyzna doznał obrażeń głowy oraz nóg. Został przetransportowany przez Ratownictwo Medyczne do Szpitala Miejskiego w Wodzisławiu Śląskim - mówią policjanci z wodzisławskiej policji.

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że poszkodowany mężczyzna nie posiadał na swojej odzieży żadnych elementów odblaskowych. Uczestnicy wypadku byli trzeźwi, wodzisławska Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Kobiecie grozi nawet do 3 lat więzienia, policjanci zatrzymali jej prawo jazdy.