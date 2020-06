Absolwent „Budowlanki” współtwórcą podręcznika do nauki języka angielskiego

Wydawnictwo Oxford University Press (wiodący wydawca podręczników do nauki języków w Polsce) poinformowało właśnie, że esej Bartłomieja Jeremiasza, absolwenta Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., został umieszczony w najnowszym podręczniku do nauki języka angielskiego dla szkół ponadpodstawowych pt. "Vision 4". Osiągniecie to jest efektem zwycięstwa odniesionego w czerwcu 2018 roku w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ambasadę Brytyjską w Polsce oraz wydawnictwo Oxford University Press pod tytułem ,,Great Poles”.

Przypomnijmy, że konkurs, który odbył się dwa lata temu w Zamku Królewskim w Warszawie, polegał na opisaniu w języku angielskim niezwykłej osoby narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia, która wywarła znaczący wpływ na świat lub wprowadziła nowe, inspirujące wartości, stworzyła przełomowe wynalazki, zmieniła lub wpłynęła na historię, słowem – stała się człowiekiem sukcesu. Bartek wybrał postać Wandy Rutkiewicz – wyjątkowej polskiej himalaistki, która jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Polka stanęła na szczycie Mount Everest (najwyższego szczytu Ziemi) oraz jako pierwsza kobieta zdobyła szczyt K2. Dziś okazało się, że esej Bartka, który jeszcze do niedawna był uczniem Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego działającego w ramach wodzisławskiej Budowlanki, napisany pod kierunkiem Andrzeja Ptaka, okazał się na tyle ciekawy i inspirujący, że wydawnictwo postanowiło umieścić go w swoim najnowszym podręczniku do nauki języka angielskiego. Dzięki niemu uczniowie będą mogli nie tylko pogłębiać swoją wiedzę o języku, ale przede wszystkim zapoznać się z historią i dokonaniami polskiej himalaistki. Jak się relaksować przed ezgaminem? Psycholog radzi Wideo