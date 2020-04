Adam Gawęda chciał ograniczyć wydobycie w czasie pandemii koronawirusa. "Najważniejsze jest bezpieczeństwo górników"

- Epidemia koronawirusa zmieniła wszystko. Globalna, europejska i polska gospodarka już nigdy nie będą takie, jak przed marcem 2020 roku. W tak dramatycznej sytuacji nie wolno dopuścić do osłabienia potencjału wydobywczego oraz zniszczenia infrastruktury zapewniającej dostęp do surowców energetycznych. Trzeba ze zdwojoną siłą szukać rozwiązań pozwalających na „przetrwanie” tego trudnego okresu - przyznaje Adam Gawęda w przygotowanym oświadczeniu.

W dużym skrócie, takie rozwiązanie wiązałoby się z częstszym pozostawaniem pracowników w domach. Załogi pełniłyby dyżury i w razie konieczności przychodziłyby do pracy w systemie rotacyjnym (np. jeden dzień w pracy, jeden dzień wolny ). W zamyśle zmniejszyłoby to nie tylko wydobycie, ale także liczbę osób w miejscu pracy, a tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zakład pracowałby na wolniejszych obrotach.

Wspomniane rozwiązania nie zyskały akceptacji? Zapytaliśmy byłego wiceministra aktywów państwowych o to, co jego zdaniem oznaczałyby poszczególne punkty dla polskiego górnictwa.

Dodaje, że to byłaby trudna, ale i odpowiedzialna decyzja. To jednak tylko przymiarki. - Wykonanie miało się odbyć w sposób odpowiedzialny, solidarny i w daleko idącym porozumieniu, by nie było różnic pomiędzy kopalniami i spółkami - słyszymy.

- Najważniejszym celem jest bezpieczeństwo ludzi i kopalni. Można je zachować, kiedy newralgiczne elementy każdej kopalni będą dobrze pracować. Mniejszy, ale prowadzony ruch na ścianach minimalizuje ryzyko pożaru endogenicznego. Do tego wentylacja i wiele innych działań powodują, że kopalnia nie niszczeje - tłumaczy Adam Gawęda.

Niestety, to też wiązałoby się z czasową obniżką wynagrodzeń w ramach postojowego. Jaką? Trudno powiedzieć, tak daleko rozmowy na ten temat nie posunęły się z zarządami spółek i stroną społeczną (która już krytycznie odnosiła się do tego typu pomysłów). Zamysł był taki, aby przetrwać ten najtrudniejszy okres dla branży górniczej.

W krytycznym momencie zaplanowano uruchomienie trybu awaryjnego polegającego na skoszarowaniu części newralgicznej załogi (bez produkcji). Jej zadaniem byłoby utrzymanie zakładu, który nie fedruje. W zależności od ruchu byłoby to od kilkudziesięciu do nawet 150 osób. Zajęliby się m.in. utrzymaniem ścian, wentylacją czy metanometrią.

Odrębne scenariusze polegające na postojowym lub skoszarowaniu załogi zostały zlecone do opracowania dyrektorom i kierownikom poszczególnych ruchów i zakładów wszystkich spółek górniczych.

- Co do sposobu organizacji, każda kopalnia ma swoją specyfikę. Nie można jednego modelu zastosować w każdej kopalni. Takie sprawozdanie w ubiegły piątek do mnie wpłynęło. Moja rola polegała na sprawowaniu nadzoru. Konkretne decyzje podejmowaliby dyrektorzy zakładów i ruchów w porozumieniu z zarządami spółek - słyszymy.

To plany. Realnie wprowadzono szereg innych rozwiązań, jak kontrola temperatury, maski ochronne, mniejsza liczba osób w szolach, wietrzenie i dezynfekcja łaźni, czy rozproszenie konkretnych zmian (w JSW wprowadzenie tylko trzech zmian, ale za to skróconych). Stąd też kampania informacyjna na szeroką skalę. A co w miejscu pracy pod ziemią? Według opinii Głównego Instytutu Górnictwa "na dole" zakażenie minimalizuje ruch powietrza służący przewietrzaniu wyrobisk.