Andrzej Duda w Wodzisławiu Śl. Prezydent zapewniał górników, że nie muszą obawiać się utraty pracy. Zapowiedział budowę elektrowni atomowej

Andrzej Duda podczas spotkania ze swoimi wyborcami prosił o głos w nadchodzących wyborach i odwoływał się do wartości, które dla elektoratu partii są najważniejsze, czyli religia, dodatki socjalne oraz tradycyjny model rodziny.

- Dla mnie najważniejsza jest polska, tradycyjna rodzina - mówi Andrzej Duda. - Obiecuję, że w czasie, gdy ja będę Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, to nikt nie zabierze państwu tego, co już dostaliście. Gdy chcieliśmy wprowadzić program 500+, to wszyscy mówili nam, że to się nie uda, że gospodarka się zawali… Teraz nie tylko wypłacamy świadczenia na drugie dziecko, ale również na każde pierwsze. Gospodarka się nie zawaliła, wręcz przeciwnie, rozwija się.