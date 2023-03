Areszt dla 26-latka, który w Wodzisławiu śmiertelnie pchnął nożem 19-latka. Do tragedii doszło podczas kłótni. Grozi mu nawet dożywocie Ireneusz Stajer

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim do aresztu śledczego trafił 26-latek, który 26 marca śmiertelnie ugodził nożem 19-latka Policja (zdj. ilustracyjne) Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim do aresztu śledczego trafił 26-latek, który 26 marca śmiertelnie ugodził nożem 19-latka. Do tragedii doszło podczas kłótni. Mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut zabójstwa, za co grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.