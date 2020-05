Autobusy PKS wracają na trasy powiatu wodzisławskiego

Wracają autobusy PKS

Pasażerów czeka kilka zmian, które podyktowane są przede wszystkim mniejszym zainteresowaniem komunikacją publiczną w trakcie pandemii. W większości na głównych kierunkach z Wodzisławia Śląskiego do Jastrzębia-Zdroju, Raciborza, Odry, Bluszczowa oraz Gołkowic autobusy będą kursować w godzinach szczytu co godzinę, a poza szczytem – co dwie. Większość kursów po godzinie 20, część sobotnich i wszystkie kursy w niedzielę zostaną do odwołania zawieszone.