Będąc w kwarantannie przekroczył granicę. Mieszkaniec Godowa zatrzymany w Czechach

W kwarantannie przekroczył granicę

Policjanci codziennie sprawdzają, czy osoby zobligowane przez służby sanitarne do pozostania w wyznaczonym miejscu, stosują się do tego obowiązku. Do tej pory mieszkańcy powiatu wodzisławskiego, przebywający na kwarantannach domowych, wykazywali się odpowiedzialnością i stosowali do obowiązujących przepisów. Oczywiście zdarzały się sytuacje, w których kogoś nie zastano, bo postanowił pójść na zakupy. O tych sytuacjach także niezwłocznie powiadamiano Inspektora Sanitarnego.

W środę (8.04) mieszkaniec gminy Godów wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością. Złamał zasady kwarantanny i zamiast przebywać w wyznaczonym miejscu, postanowił przekroczyć granicę państwa w Skrbeńsku i udać się na teren Republiki Czeskiej.