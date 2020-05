Będzie remont tzw. skrzyżowania pięciu dróg w Wodzisławiu Śl. Ogłoszono przetarg

Remont skrzyżowania "pięciu dróg" dzięki oszczędnościom

Początkowo skrzyżowanie, popularnie nazywane skrzyżowaniem „pięciu dróg” w Wodzisławiu Śl., nie było przewidziane do remontu w ramach modernizacji ulicy Mszańskiej i Turskiej (inwestycja jest w trakcie realizacji). A to dlatego, że nie zawierała tego dokumentacja projektowa przejęta od Miasta Wodzisławia Śl. (dokumentację przebudowy ul. Mszańskiej na odcinku od skrzyżowania „pięciu dróg” do „wjazdu do strefy gospodarczej” opracowano na zlecenie Miasta, które planowało w tym rejonie budowę układu komunikacyjnego dla strefy gospodarczej na Wilchwach).

Powiatowy Zarząd Dróg zlecił dodatkowo zaprojektowanie przebudowy dalszego odcinka, tj. do skrzyżowania z ul. Skrzyszowską w Mszanie. Łączny zakres obejmował przebudowę drogi na długości prawie 1,9 km. Wartość kosztorysowa tej inwestycji i to bez skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi wyniosła aż 8,1 mln zł.