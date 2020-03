Bieg Tropem Wilczym w Wodzisławiu Śląskim w Parku Trzy Wzgórza ZDJĘCIA

To już trzecia edycja Biegu Tropem Wilczym w Wodzisławiu Śląskim. Tym razem odbyła się ona w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”.

W 2011 r. 1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego dnia wspominani są żołnierze polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

Dystans 1963 m jest związany z datą śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka „Lalka”.

- To piękna, bardzo ważna inicjatywa. Trzeba powiedzieć młodzieży, uczyć dzieci patriotyzmu, kiedyś mało mówiło się o Żołnierzach Wyklętych. Każdy z nich był wcześniej w Armii Krajowej. To są ludzie, którzy się nie pogodzili ze stanem powojennym, poszli do lasu, tworzyli partyzantkę, walczyli o Polskę - mówi Władysław Szymura, sekretarz Światowego Związku Armii Krajowej, koło w Wodzisławiu, którego spotkaliśmy na starcie Biegu Tropem Wilczym w Wodzisławiu Śląskim.