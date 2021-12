Bójka w Wodzisławiu. W wigilijną noc przed klubem doszło do bijatyki. Starło się ze sobą kilkadziesiąt osób. Zatrzymano dwóch mężczyzn

Jedna osoba pobita i dwie osoby zatrzymane. To bilans policyjnej interwencji podczas bijatyki, do której doszło w trakcie świąt Bożego Narodzenia przed jednym z klubów w Wodzisławiu Śląskim. Jak informuje mł. asp. Małgorzata Koniarska, rzecznik prasowa wodzisławskiej policji dramatyczne sceny miały rozegrać się w środku nocy.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o bójce około dziesięciu osób. Po przyjeździe na miejsce policjanci zastali poszkodowanego z obrażeniami twarzy, któremu udzielili pomocy - wyjaśnia mł. asp. Małgorzata Koniarska, dodając, że wraz z pobitym mężczyzną mundurowi oczekiwali na przyjazd karetki.

To właśnie wtedy doszło do kolejnej bijatyki. Przed pubem pojawiła się spora grupa osób, wrogo nastawiona do tych już tam obecnych. Najpierw obie grupy wymieniały się słownymi "uprzejmościami", a następnie doszło do rękoczynów.