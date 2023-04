Centrum Zdrowia Psychicznego w Wodzisławiu. Bezpłatne wsparcie i pomoc. Czynne przez całą dobę ZDJĘCIA

Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia, osobom uzależnionym oraz pacjentom, wobec których zastosowano środek zabezpieczający w postaci detencji psychiatrycznej. Z pomocy Centrum mogą skorzystać także osoby, które zostały wypisane ze szpitala, w celu uzyskania wsparcia w dalszym dochodzeniu do zdrowia.

- Do Centrum można udać się z każdym problemem psychicznym, który nas trapi. Niezależnie czy będą to problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z chorobą, czy nawet kłopoty z bezsennością i tak uzyskamy tam profesjonalną pomoc dopasowaną do naszych potrzeb – podkreśla CZP.