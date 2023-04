Chirurgia w wodzisławskim szpitalu odwieszona! Pacjenci będą przyjmowani na oddział od 1 maja. Na razie czeka na nich 15 łóżek

Od 1 maja w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim wznowi działalność oddział chirurgii. Tego dnia, od godziny 8 rano, będą przyjmowani pierwsi pacjenci. To oznacza, że dyrekcji lecznicy udało się skompletować załogę oddziału. - Będzie on dysponować 15 łóżkami, co związane jest z koniecznością przeniesienia do jego pomieszczeń części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na czas planowanego remontu - informuje Wojciech Raczkowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Przypomnijmy, że ze względu na odejście 14-osobowego zespołu lekarskiego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, oddział chirurgiczny wodzisławskiego szpitala zmuszony był zawiesić przyjmowanie pacjentów w sierpniu zeszłego roku. Po miesiącach starań i poszukiwań całą załogę oddziału udało się skompletować i ten może ponownie zacząć działać.

O tym, że oddział uda się ponownie uruchomić już w lutym mówił ówczesny dyrektor lecznicy Krzysztof Kowolik. - Podpisaliśmy umowy przedwstępne z trzema chirurgami, którzy zobowiązali się do podjęcia pracy w wodzisławskim szpitalu od 1 maja. Staną do konkursu. Mam na bazie, że na bazie tych osób uda się skompletować cały zespół - podkreślał wówczas dyrektor. W szpitalu pracują już dwie lekarki z Ukrainy.