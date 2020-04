Cięcia płac górników albo upadłość Polskiej Grupy Górniczej. Co dalej z PGG? Związki zawodowe pod ścianą. Decyzje w czwartek

Związki zdecydują w czwartek

Do czwartku (23.04) reprezentanci 13 central związkowych podejmą decyzję, co do swoich dalszych działań w tej sprawie. Najpierw organizacje dyskutują we własnym gronie, a w czwartek (23.04) przewodniczący związków spotkają się na spotkaniu w tej sprawie. Podczas niego zostanie podjęta decyzja.