Czesi i Polacy usuwali kilometrową plamę oleju na A1 w Mszanie

We wtorek (21 stycznia) przed godz. 16 służby zostały wezwany do plamy oleju na autostradzie A1 w Mszanie. Miała długość około kilometra na pasie w stronę Gliwic. Do zdarzenia doszło na wysokości nieczynnego Miejsca Obsługi Podróżnych, dzięki temu uszkodzona ciężarówka zjechała na pas dojazdowy.

W akcji uczestniczyły dwa zastępy PSP i jeden OSP. Pomagały też czeskie jednostki z Bogumina i Ostrawy. Usuwanie kilometrowej plamy oleju trwało prawie dwie godziny. Poruszanie autostradą było możliwe tylko lewym pasem.

Tego samego dnia, ale przed godz. 12 strażacy zostali wezwani do mieszkania przy ulicy Pokoju w Wodzisławiu Śl. Zrobili to zaniepokojeni mieszkańcy bloku, którzy zauważyli wydobywający się dym z mieszkania ich sąsiada. Pukali do niego, ale nie otwierał drzwi. Ostatecznie otworzył kiedy przyjechali strażacy.

Okazało się, że lokator pozostawił potrawę na gazie i zasnął. Jeszcze przed przybyciem strażaków zlikwidował źródło dymu.