Czy trzeba będzie jutro skrobać szyby w Wodzisławiu Śląskim? Sprawdziliśmy szanse na mróz w nocy z czwartek na piątek Newsroom 360

Czy w Wodzisławiu Śląskim zamarzną jutro szyby? iStock Getty Images

Czy w Wodzisławiu Śląskim jutro kierowcy będą musieli skrobać szyby? Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 10%, a spodziewana wilgotność powietrza w Wodzisławiu Śląskim to 65%. Według wskazań meteorologów, w nocy z czwartek na piątek słupki rtęci powinny pokazać ok. -3°C. Siła wiatru określana jest na 19 km/h. Ryzyko wystąpienia przymrozków jest duże. Szczególnie dotyczy to mniej zabudowanych obszarów w Wodzisławiu Śląskim.