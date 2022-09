Dachowanie w Wodzisławiu Śląskim. Wyglądało to bardzo groźnie! Wysoki mandat dla sprawcy kolizji Barbara Kubica-Kasperzec

Dachowanie samochodu w Wodzisławiu KMP w Wodzisławiu Śląskim

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło na ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim. Kierująca toyotą, włączając się do ruchu, doprowadziła do zderzenia z fiatem, który z kolei przewrócił się na dach. Sprawczynię zdarzenia drogowego policjanci ukarali wysokim mandatem.