Do jakiego przedszkola w Wodzisławiu Śląskim zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkola niepubliczne w Wodzisławiu Śląskim działają zgodnie z przepisami, które określone są w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola już wcześniej. Bierze się także pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej lub w sekretariacie.

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w formie tradycyjnej, to znaczy przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w placówkach publicznych w Wodzisławiu Śląskim znajdziesz na ich stronach, a także na stronach urzędu miasta. Kryteria w procesie rekrutacyjnym to między innymi wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, czy też objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Wodzisławiu Śląskim?

Edukacja przedszkolna jest ogromnie istotna w kontekście rozwoju dziecka. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, maluch chodząc do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.