Dobiega końca budowa drugiego podziemnego zbiornika retencyjnego w Rydułtowach. To system przeciwpowodziowy. Jak będzie działał? ZDJĘCIA

Podczas dużych opadów deszczu rydułtowianie drżą, że znowu będą zalane ich posesje oraz główne ulice i place w mieście. I nie są to obawy na wyrost. Sytuacja powtarza się niemal co roku. Dlatego ratusz zdecydował się na budowę innowacyjnego systemu podziemnych zbiorników przeciwpowodziowych, które mają zbierać deszczówkę i wody roztopowe z centrum Rydułtów. Od zeszłego roku, pod parkingiem przy ulicy Ofiar Terroru (naprzeciw ratusza) powstaje drugi zbiornik retencyjny.

- To jeden z elementów związanych z ochroną przeciwpowodziową naszego miasta. Pod parkingiem zabudowano zbiornik, który ma przechwytywać deszczówkę. Może pomieścić 700 m sześc. wody. Ktoś może powiedzieć, że to niedużo. Ale zawsze wspomniane 700 m sześć wody można właśnie tutaj czasowo przetrzymać po to, by woda z innych miejsc spokojnie wpadła do rzeki Nacyny. To ratunek dla centrum miasta przed podtopieniem – wyjaśnia burmistrz Marcin Połomski.