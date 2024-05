Dofinansowane bezpieczeństwo drogowe w Wodzisławiu Śl. Zostaną przebudowane przejścia dla pieszych. Które z nich będą zmodernizowane?

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu możliwe będzie przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych, które obejmą poprawę oznakowania, oświetlenia oraz infrastruktury przejść dla pieszych. Te działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły, znajdującej się w pobliżu oraz osób korzystających z przejść na ul. 26 Marca.

O projektach drogowych w Wodzisławiu Śląskim

"Bezpieczna Droga - modernizacja przejścia dla pieszych na ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim"

Znajdujące się w pobliżu Szkoła Podstawowa nr 5, Publiczne Przedszkole nr 5 oraz Szkoła Języków Obcych - Pascal Connect w pobliżu oznacza dużą liczbę dzieci korzystających z przejścia dla pieszych każdego dnia. Bezpieczne przejście jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego dojścia uczniów do placówki oświatowej oraz powrotu do domu. Obecność w pobliżu sklepów i innych punktów usługowych przyciąga dodatkowych pieszych do okolicy, zwłaszcza w godzinach największego ruchu. Poprawa bezpieczeństwa na ulicy 26 Marca pozwoli na komfortowe i bezpieczne przemieszczanie się nie tylko mieszkańcom, ale również klientom tych punktów usługowych.

Termin realizacji projektu: lipiec-grudzień 2024, całkowity koszt projektu - 102 tys. zł, dofinansowanie - 80 947,35 zł, wkład własny miasta - 21 052,65 zł.