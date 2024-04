Druga tura wyborów samorządowych 2024. Lokale wyborcze w Wodzisławiu Śląskim. Gdzie głosować?

Publiczne Przedszkole nr 15 w Wodzisławiu Śląskim

Publiczne Przedszkole nr 16 w Wodzisławiu Śląskim

Publiczne Przedszkole nr 19 w Wodzisławiu Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 10 w Wodzisławiu Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim Szkoła Podstawowa nr 5

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

Rady gminy, powiatu i miasta – ile trwają kadencje?

Kadencja rady gminy w Polsce trwa 5 lat. Czas ten liczy się od dnia wyborów samorządowych, które odbywają się co 5 lat. Termin ten obowiązuje od 2018 roku. Wcześniej wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. W trakcie kadencji radni podejmują decyzje dotyczące lokalnych spraw, planują rozwój swojej jednostki samorządu terytorialnego i reprezentują interesy mieszkańców. Po zakończeniu kadencji odbywają się nowe wybory samorządowe, w których mieszkańcy wybierają nowych radnych.

Kadencja rady powiatu trwa 5 lat. Jej początkiem jest dzień wyborów samorządowych, które przeprowadzane są co 5 lat. Termin ten został zmieniony w 2018 roku. Wcześniej wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. Radni podczas trwania kadencji podejmują decyzje dotyczące lokalnych spraw, zajmują się tworzeniem planów rozwoju jednostki samorządu terytorialnego i reprezentują interesy mieszkańców. Gdy kadencja się zakończy odbywają się kolejne wybory samorządowe, w których mieszkańcy ponownie wybierają radnych.

W Polsce rada miasta wybierana jest na 5 lat. Początek jej kadencji to dzień wyborów samorządowych przeprowadzanych co 5 lat. Termin ten uległ zmianie w 2018 roku. Pierwotnie wybory samorządowe odbywały się co 4 lata. Radni w tym czasie zajmują się sprawami na szczeblu lokalnym, tworzą plany rozwoju i reprezentują interesy mieszkańców. Po zakończeniu kadencji, przeprowadza się nowe wybory i mieszkańcy ponownie wybierają członków rady miasta.