Dwa super spotkania w wodzisławskim Muzeum. Placówkę odwiedzi znane małżeństwo bielskich archeologów, w sobotę aktorka i malarka ZDJĘCIA

Odkryte znaleziska zawierają unikalne wyroby wykonane z brązu i żelaza, w tym sztaby-kęsy surowca żelaznego, które sprowadzono na ten teren z rejonu górnego dorzecza Dunaju i Renu. Przedstawione treści będą niepowtarzalną okazją do zetknięcia się z prehistorycznym światem naszych przodków, jak również zaznajomienia się z fascynującymi zagadnieniami archeologii Karpat.

Dr Bogusław Chorąży jest absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Członek Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Od 1995 roku kieruje Działem Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Uczestniczył w programach badawczych mających na celu odkrycie nowych osiedli prehistorycznych, m.in. w latach 2000–2003 kierował polsko-czeskim projektem „Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Podbeskidziu między Beczwą a Białą”. Prowadził liczne prace wykopaliskowe na obszarze Podbeskidzia. Badał stanowiska z okresu neolitu, wczesnej epoki żelaza, okresu wpływów rzymskich oraz średniowiecza. Jest autorem ok. 100 publikacji dotyczących archeologii i jej popularyzacji. Specjalizuje się w problematyce osadnictwa prehistorycznego na obszarach górskich.

Jeśli potrzebny Wam relaks albo szukacie swojego miejsca w przestrzeni koniecznie odwiedźcie Pałac Dietrichsteinów w sobotnie popołudnie. Gościem Spotkania z TWÓRCĄ będzie Barbara Macharzyńska, która zaczaruje przestrzeń dźwiękami tybetańskich mis.

Barbara Macharzyńska to była prezeska Stowarzyszenia Razem Raźniej, poetka, aktorka i malarka. Wielką miłością obdarzyła też sztukę masażu. Jak mówi przez wiele lat była to po prostu odskocznia od spraw, które z ludzkiego punktu widzenia bywają nie do udźwignięcia.

Ciepła, delikatna osoba, która potrafi przeciwstawić się największym życiowym niepowodzeniom. Zawsze szuka jasnych stron, kocha sztukę, wspiera osoby niepełnosprawne i dodaje wiary skrzywdzonym przez los.

Z kolei podczas sobotniego spotkania Barbara Macharzyńska opowie o swoich pasjach. W swój świat wprowadzi uczestników krótkim koncertem mis tybetańskich.