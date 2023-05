Dzień Absolwenta na Skalnej w Rydułtowach. Szykuje się mnóstwo atrakcji. W programie spotkania rocznikowe i podróż w przeszłość ZDJĘCIA

- Program zawiera jeszcze warsztaty w pracowni mody, spacer wspomnień, nowości na Skalnej, quizy Kahoot, no i oczywiście spotkania z nauczycielami – wylicza Mirela Szymczak, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach.

Na co jeszcze mogą liczyć uczestnicy Dnia Absolwenta na Skalnej?

Muzyczna podróż w przeszłość, spotkania rocznikowe, trening w wirtualnej strzelnicy, warsztaty taneczne czy kawiarenka z muzyką na żywo – to tylko część programu Dnia Absolwenta w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach. Impreza odbędzie się w sobotę 17 czerwca od godziny 10:00 do 14:00. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 32 457 83 60.

- Ten dzień jest okazją, abyśmy mogli poznać być może naszych przyszłych uczniów, na co bardzo liczymy. To również sposobność do integracji naszych uczniów. Dzisiejsze spotkanie nazwałabym próbą generalną przed pierwszym września – mówiła dyrektor Mirela Szymczak

Czym może poszczycić się szkoła na Skalnej w Rydułtowach

Szkoła ma się czym poszczycić. Dysponuje bogatą, nowoczesną bazą dydaktyczną, ale przede wszystkim fachową kadrą pedagogiczną. Młodzież zbiera laury w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, np. na najciekawszą kreację modową. To domena dziewcząt z Technikum nr 2 o profilach: technik przemysłu mody i technik stylista.

Zespół, jako jedyny w powiecie wodzisławskim dysponuje niedawno otwartą wirtualną strzelnicą. To bardzo ważne miejsce zwłaszcza dla klas mundurowych. Szkoła przygotowuje się bowiem do otwarcia oddziałów policyjnych.