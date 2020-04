Dzikie wysypisko w Skrzyszowie. Zrobili porządek w stodole, śmieci wysypali do lasu. Kierowca busa był pijany

Dzikie wysypisko śmieci w Skrzyszowie

W piątek (3.04) policjanci z Posterunku Policji w Gołkowicach otrzymali anonimowe zgłoszenie o wysypanych śmieciach w Skrzyszowie nieopodal ulicy Jana Pawła II.

Na miejscu mundurowi potwierdzili fakt zaśmiecenia terenu i ustalili na podstawie pozostawionych tam rzeczy, kto może za to odpowiadać. Według świadka śmieci zostały przywiezione w to miejsce białym dostawczym fiatem.

- Patrolując okolice, stróże prawa najechali na opisywanego busa i postanowili go skontrolować. Na widok radiowozu kierowca przyspieszył, lecz policjanci nie spuszczali samochodu z oczu i jechali za nim, aż do momentu, kiedy się zatrzymał na ulicy Wąwozowej. W samochodzie siedziało trzech mężczyzn. Kierowca zapytany o wywóz śmieci do lasu przyznał się do tego i zobowiązał do ich uprzątnięcia - mówi nadkom. Marta Pydych z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.