Ekobazar na rynku w Wodzisławiu: Zapraszamy po swojskie miody, marchewkę od gospodarza, pyszne chleby i inne smakołyki

Coraz większa liczba mieszkańców Wodzisławia zwraca uwagę na jakość kupowanych produktów i chętnie robi zakupy na naszym, lokalnym Ekobazarze.

Chociaż eko-żywność nie należy do najtańszych, to jednak cieszy się coraz większą popularnością. Przekonać się o tym możemy zawsze w te dni, kiedy na naszym wodzisławskim rynku, odbywa się Ekobazar. A kolejna taka impreza przed nami. Już w najbliższą sobotę, 4 czerwca, zapraszamy od godziny 9. Na straganach kupić będzie można pieczywo, kiszonki, wędliny, sery, pasty, miód i to wszystko od lokalnych wytwórców i wszystko w wersji eko. Krótko mówiąc- produkowana bez bez chemicznych oprysków czy nawozów sztucznych.