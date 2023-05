Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego 2023. Godów odwiedziło 4 tysiące rowerzystów - zobacz ZDJĘCIA

Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego. Godów odwiedziło 4 tysiące rowerzystów!

- Przez gminę Godów przebiega znaczny odcinek Żelaznego Szlaku Rowerowego, trasy doskonale znanej już w środowisku turystycznym całego kraju. Byliśmy pomysłodawcami tej wyjątkowej trasy, więc Festiwalu nie mogło w naszej gminie zabraknąć - mówi wójt Mariusz Adamczyk.

Jak dodaje, chodziło m.in. o to, by przybliżyć szlak mieszkańcom gminy, którzy wielokrotnie o nim już słyszeli, ale nie zawsze jeszcze poruszali się po nim. I to się udało, bo nie brakowało osób, które na Żelaznym Szlaku Rowerowym pojawiły się po raz pierwszy, albo nie były na nim od dawna.

Langosze, wodzionka, kołocz

Łącznie w samym tylko Godowie na ścieżce rowerowej pojawiło się ponad cztery tysiące rowerzystów. Dla nich, ale również dla tych, którzy do Godowa przybyli niekoniecznie na rowerze przygotowano wiele atrakcji. W sobotę na gości czekała fotobudka, a dla młodszych rowerzystów animacje dla dzieci. W Łaziskach i Godowie można było pobrać pieczątki, stanowiące element gry terenowej, która obejmowała cały Żelazny Szlak Rowerowy.