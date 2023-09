Gdzie głosować w Wodzisławiu Śląskim? Lista lokali wyborczych 2023

adres: os. Osiedle XXX Lecia 30, 44-286 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Przemysława 10, 44-286 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Przemysława 20, 44-286 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Wałowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: ks. Antoniego Roboty 7, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: os. Osiedle XXX Lecia 63, 44-286 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Mikołaja Kopernika 71, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: 26 Marca 9, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Konwaliowa 4, 44-373 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: 26 Marca 164, 44-286 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Jastrzębska 136, 44-304 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 3, 44-313 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Bolesława Chrobrego 308, 44-313 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Górnicza 7, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: 26 Marca 66, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Młodzieżowa 47, 44-373 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 39, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

adres: Tysiąclecia 25, 44-300 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: świętego Wawrzyńca 11, 44-304 Wodzisław Śląski numer okręgu do Sejmu: 30 numer okręgu do Senatu: 72

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Głosowanie bez meldunku - czy jest możliwe?

Jeśli w dniu wyborów znajdujemy się poza miejscem zameldowania, a mimo to chcemy głosować, ustawodawca daje nam trzy możliwości: