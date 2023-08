Gdzie zjesz dobre lody w Wodzisławiu Śląskim? Które miejsca są polecane w sierpniu 2023?

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope została otwarta we Francji w 1686 roku.

Po II wojnie światowej lody produkowano na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z solą i lodem. Nakładali je za pomocą łyżek na wafle lub andruty. Oferowane smaki nie były zbyt wyszukane. Najczęściej były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Z biegiem czasu powstawały nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawane były w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.

Do wyrobu lodów włoskich używa się mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Maszyna zamraża tak powstałą masę. Podawane są w formie stożka w waflu. W trakcie wytwarzania napowietrza się je, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Mają delikatną, kremową konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę w różnych smakach.

Lody wegańskie są inne niż pozostałe pod tym względem, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety albo lody robione z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Możemy więc bez obaw spożywać je w upalne dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione w domu. Do tego można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika spowoduje, że kaloryczność będzie jeszcze niższa.