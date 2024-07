Grób ofiar Marszu Śmierci w Wodzisławiu Śląskim zostanie wyremontowany. Jakie prace zaplanowano?

Mogiłę Ofiar Marszu Śmierci w Wodzisławiu Śląskim czeka remont

Marsze Śmierci były tragicznym epizodem w historii obozów koncentracyjnych, kiedy więźniowie byli zmuszani do długich, wyczerpujących marszy w ekstremalnych warunkach, co prowadziło do licznych zgonów. Mogiły w Wodzisławiu Śląskim są miejscem spoczynku wielu ofiar tych dramatycznych wydarzeń. Renowacja ma na celu nie tylko odnowienie fizycznego wyglądu jednej z nich, ale również edukację społeczeństwa na temat historii i zachowanie pamięci o ofiarach.

Grób zbiorowy wojenny 44 więźniów KL Auchchwitz-Birkenau zamordowanych 17 stycznia 1945 roku znajduje się na cmentarzu wojennym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ofiar Oświęcimskich. Obiekt ten powstał w 1955 roku i został ufundowany przez społeczność miasta Wodzisławia Śląskiego. Jest to mogiła największego i najbardziej rozpoznawalnego marszu śmierci z niemieckich obozów koncentracyjnych (KL Auschwitz), będącego symbolem zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej.