Grypa zabiła 50 mln osób, w tym wielu wodzisławian

Chorzy, których wirus zaatakował płuca umierali w męczarniach. W ostatnich godzinach życia z wielkim trudem nabierali powietrza aż w końcu zatrzymywało się serce. Wielu umierało z uduszenia. U innych choroba objawiała się wysoką gorączką (40 st. C) i zakłóconą pracą serca. Bywało, że wirus atakował też inne organy wewnętrzne, a skutek zazwyczaj był ten sam – śmierć. Szczęście mieli ci, których dotykała grypa z łagodniejszym przebiegiem. U nich zazwyczaj kończyło się na niewysokiej gorączce, bólach mięśni i dreszczami, po czym wracali do zdrowia.

Na grypę zmarło ok. 50 mln osób na całym świecie. To tyle, ile obywateli mniej więcej liczy… wspomniana Hiszpania. Trudno sobie nawet wyobrazić, że w ciągu roku z ziemi znika cała populacja tego kraju zamieszkująca Półwysep Iberyjski.

Dzięki skrupulatnej pracy historyka wiadomo, że grypa w Wodzisławiu Śl. Pojawiła się na przełomie sierpnia i września 1918 roku. W październik można określić czarnym miesiącem. Wówczas zmarło aż 30 osób. W latach wcześniejszych średnio umierało w tym miesiącu od 5 do 10 wodzisławian. Z aktów zgonu wynika, że na skutek samej „hiszpanki” zmarło 20 osób (więcej zgonów niż wcześniej odnotowano też we wrześniu i w listopadzie).

Umierali głównie młodzi ludzie w wieku do 30 lat (podobnie jak na całym świecie). Naukowcy z University of Wisconsin-Madison w USA doszli do wniosku, że groźny był… układ odpornościowy, który przy okazji walki z chorobą niszczył też płuca. Nie jest żadną tajemnicą, że to właśnie młode osoby mają bardzo silny układ odpornościowy.

Niestety, nie zachowały się źródła traktujące o tym, w jaki sposób radzono sobie z grypą w Wodzisławiu Śl.. Wiadomo, że na początku XX wieku istniał szpital przy ulicy Wałowej. Oddano go do użytku w 1913 roku.

- Nowy szpital przygotowany był na 33 łóżka, z czego 25 mieścić się miało w głównym budynku (10 z nich przeznaczonych było dla kobiet, a 15 dla mężczyzn). Kolejnych 8 łóżek stało w wyodrębnionym obiekcie – izolatce – czytamy w publikacji „Dzieje Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia im. Karola Boromeusza” autorstwa Sławomira Kulpy (przy współpracy s. Natany Bańczyk).