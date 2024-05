Hałda Wrzosy I w Pszowie zabezpieczona przed pożarami. Jakie podjęto działania? Teraz pora na rekultywację zwałowiska ZDJĘCIA

Przedstawiciele SRK odebrali roboty na hałdzie Wrzosy I w Pszowie, które od lutego prowadziła firma PPUH Trex-Hal Sp. z o.o. Działania polegały na wybraniu zapożarowanego materiału, wystudzeniu go, a następnie usypaniu w sposób zmniejszający nachylenie skarpy, która była narażona na podmuchy wiatru wzmagającego pożar. Dodatkowo w miejscach ognisk pożarowych wykonano glinianą okrywę izolacyjną, blokując dostęp tlenu i wydostawanie się gazów pożarowych.

- To kolejny ruch SRK w celu likwidacji zapożarowania Wrzosów I. Analogiczne działania doraźne spółka wykonała jesienią 2023 roku. Wówczas prace obejmowały powierzchnię około 2,5 tys. metrów kw. Spółka dokłada wszelkich starań, aby możliwie najszybciej zlikwidować zapożarowanie. Kieruje się przy tym przede wszystkim bezpieczeństwem okolicznych mieszkańców i pozostaje w stałym kontakcie z burmistrzem - informował za SRK pszowski magistrat.

28 marca 2024 roku, został złożony przez SRK wniosek o dofinansowanie kompleksowej rekultywacji hałdy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

O hałdzie Wrzosy I w Pszowie

Jak policzyła SRK Na zwałowisku odpadów pogórniczych Wrzosy I, na terenie ponad 20 ha, zalega blisko 6 mln ton kruszywa pogórniczego. Hałda powstała w wyniku działalności pobliskiej kopalni Anna. Po likwidacji Kompani Węglowej w 2017 roku trafiła ona wraz z przejmowanym majątkiem do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zgromadzone na terenie zwałowiska odpady powydobywcze charakteryzują się znaczną zawartością części palnych, biorących udział w procesie samonagrzewania się i samozapalania, co w konsekwencji doprowadziło do powstawania widocznych stref wysokiej aktywności termicznej.