Horror na Śląsku! Wykopał z grobu w Radlinie ciało kobiety? Są wyniki badania DNA zmumifikowanych zwłok

To mogą być zwłoki kobiety, które mężczyzna wykopał z grobu albo kobiety, która zmarła w jego mieszkaniu i została zmumifikowana. Jakiś rok temu mężczyzna miał wykopać zwłoki z grobu i przetransportować do domu. Następnie zabalsamował ciało, prawdopodobnie preparatem na mole. Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim nie potwierdza tych informacji, powołując się na dobro śledztwa.

Makabra w Radlinie. Czy 76-latek wykopał ciało kobiety z grobu?

Ta sprawa nadal szokuje i nie daje spokoju mieszkańcom Radlina i okolic. 76-latek, prawdopodobnie przez kilka - kilkanaście miesięcy żył w mieszkaniu ze zwłokami kobiety. Wiemy, że wiele lat temu zmarła jego matka. Ale to najpewniej nie jest jej ciało, choć dotarły do nas informacje, jakoby mężczyzna poszedł na cmentarz i wykopał z grobu ciało kobiety. Po przewiezieniu go do domu, miał zabalsamować zwłoki kulami na mole.