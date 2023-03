Horroru w Radlinie ciąg dalszy. 76-latek żył w mieszkaniu z mumią matki. Prokurator postawił mu zarzut zbezczeszczenia zwłok matki Ireneusz Stajer

76-letni Marian. L z Radlina, od 2010 roku żył w mieszkaniu ze zwłokami swojej matki KPP Wodzisław Zobacz galerię (2 zdjęcia)

76-letni Marian. L z Radlina, od 2010 roku żył w mieszkaniu ze zwłokami swojej matki. Jadwiga L. zmarła w wieku 95 lat i została pogrzebana na miejscowym cmentarzu. Zamiast jednak spoczywać w grobie, syn wykopał jej ciało, przewiózł do mieszkania, a następnie zabalsamował. Po latach mroczną prawdę odkrył szwagier mężczyzny. Po otwarciu trumny, okazało się, że jest pusta. Badanie DNA potwierdziło, że w mieszkaniu Mariana L., na kanapie leży mumia jego matki. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie przebywa do dziś. Prokurator postawił mu zarzut zbezczeszczenia zwłok matki.