Kabaret Młodych Panów w Wodzisławiu Śl. "Lany poniedziałek" na deskach Wodzisławskiego Centrum Kultury

Kabaret Młodych Panów w Wodzisławiu Śląskim

Skąd Kabaret Młodych Panów bierze pomysły na skecze? Sami twierdzą, że z życia, bo ono pisze najlepsze scenariusze. Lany poniedziałek albo "Góro Tsy" jest najlepszym dowodem na to, jak życie potrafi nas wplątać w absurdalne i śmieszne sytuacje. Dla samego kabaretu jest to nowa przygoda na scenie, a zarazem nowy etap pracy w teatrze.

- Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie kabaretowe połączone z gigantycznym doświadczeniem Jurka Bończaka, jako aktora i reżysera komedii, tworzy z tej sztuki dobrą i śmieszną farsę. My tworząc ten spektakl naprawdę dobrze się przy tym bawimy i wierzymy, że każdy, kto go zobaczy, też będzie się z nami wyśmienicie bawił - mówią kabareciarze.

Autor, Janusz Onufrowicz tak opisuje ten spektakl: - To opowieść o spotkaniu czterech facetów, zabawnie nieporadnych w naszych swojskich realiach. Spotykają się w święta. Trochę przesadzają z alkoholem i wplątują się w kilka afer, w które na trzeźwo nikt by się nie wplątał. To opowieść o nas, albo przynajmniej o kimś kogo znamy. O naszych sprawach i problemach. A wiadomo, że z problemów najlepiej się wyśmiać.