Kino Pegaz w Wodzisławiu Śl. otwarte na Dzień Ojca

Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.

Film wyświetlony będzie we wtorek, 23 czerwca o 19 oraz w weekend, 26-28.06 o 19.

- „Odmrażając" działalność kina Pegaz proponujemy naszym widzom dobry film, który z pewnością przypadnie do gustu nie tylko męskiej części widowni. Otwieramy się w nowej, bezpiecznej formule, zachowując wytyczne związane z czasem epidemii. Zapewniam, że mimo kilku ograniczeń będzie można u nas miło spędzić czas i znowu poczuć atmosferę kina. Ze względów organizacyjno-sanitarnych polecam też zakup biletów przez Internet. Miejsca będą numerowane i będzie obowiązywała zasada zajmowania co drugiego miejsca, z wyjątkiem osób z niepełnosprawnością, dzieci oraz mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.