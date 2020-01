Klub Seniora przy ul. Jana w Wodzisławiu Śl. Seniorze, tutaj zagrasz w karty, zobaczysz film

Klub Seniora mieści się w kamienicy przy ulicy św. Jana w Wodzisławiu Śląskim. Dawniej z pomieszczeń korzystała placówka Dziupla. Teraz po remoncie ma służyć nieco starszym mieszkańcom miasta. Nowa funkcja miejsca nie jest przypadkowa. W styczniu 2020 roku odnotowano w Wodzisławiu Śląskim dokładnie 12750 osób w wieku powyżej 60. roku życia. To o 200 więcej niż w 2017 r.

Klub Seniora w Wodzisławiu Śl. za prawie 150 tys. zł

Władze miasta przyznają, że do tej pory seniorzy byli skupieni głównie wokół Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Brakowało jednak przestrzeni do wypełnienia wolnego czasu. I tak skorzystano z rządowego programu Senior Plus.

- Za 143 tys. zł (28 tys. zł to wkład miasta) udało się wyremontować wszystkie pomieszczenia dawnej Dziupli. Zakupiono też meble i potrzebne urządzenia - mówi Izabela Kalinowska, wiceprezydent Wodzisławia Śląskiego.