Kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy w związku koronawirusem. Kwarantanna również dla pracujących w Czechach

- Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP - informuje Śląski Urząd Wojewódzki.

W środę (25.03) Śląski Urząd Wojewódzki poinformował, że "w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie".

Jeszcze we wtorek (24.03) za pośrednictwem Twittera Kancelaria Premiera zapewniała, że kwarantanna po powrocie do Polski nie obowiązuje osób pracujących za granicą i w podróży służbowej. Jednak w ciągu kilkunastu godzin sytuacja diametralnie się zmieniła.

Dodajmy, że Czechy nie wprowadziły dotąd takich obostrzeń. Osoby przekraczające granice w celu podjęcia pracy nie są objęte kwarantanną.

Koniec pracy w Czechach

To problem dla mieszkańców przygranicznych miejscowości. Wielu naszych rodaków codziennie dojeżdża do pracy w Czechach. Zatrudnieni są w fabrykach produkcyjnych, ale też w kopalniach w okolicach Karwiny. Dla wielu oznacza to przymusowe postojowe od piątku i zapewne też problemy finansowe.

Dodajmy, że już od tygodnia wiele osób pracujących na co dzień w Czechach pozostaje w domach. Za naszą południową granicą stanęły niektóre fabryki produkujące na potrzeby firm motoryzacyjnych (głownie ze względu na problemy w dostawach części). Najmniej szczęścia mają osoby zatrudnione przez agencje pracy. Niektóre zwolniły zarówno Polaków jak i Czechów, pozostawiając bez świadczeń. Pracownicy zostali zapewnieni, że jak tylko sytuacja wróci do normy, zostaną z powrotem przyjęci do pracy.