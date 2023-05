Kompletnie pijany motorowerzysta w Rydułtowach. Wiózł zamroczonego alkoholem pasażera. Skutek takiej eskapady okazał się dramatyczny

Wyjątkowo nieodpowiedzialnie zachował się w Rydułtowach 46-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego. Kierując motorowerem, na ulicy Traugutta nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył hondy. Okazało się, że sprawca kolizji był kompletnie pijany.

- Badanie alkomatem wykazało u niego prawie 2,5 promila. Mało tego, przewoził równie pijanego jak on pasażera, także mieszkańca powiatu raciborskiego. 51-latek miał w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu. Panowie najpierw wspólnie raczyli się trunkiem, a następnie pasażer postanowił, że się "zabierze" do domu ze swoim znajomym na motorowerze, na co kierujący się zgodził - informuje asp. sztab. Małgorzata Koniarska, oficer prasowa komendy policji w Wodzisławiu Śl.