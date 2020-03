Komunikacja miejska w Wodzisławiu będzie kursować jak w dni wolne od nauki szkolnej

Co najmniej przez niespełna dwa tygodnie korzystający z komunikacji miejskiej wodzisławianie będą musieli dostosować się do wprowadzonych w niej zmian. Od 30 marca do 10 kwietnia autobusy będą kursować według rozkładu jazdy jak w dni wolne od nauki szkolnej.

To kolejne ograniczenie dotyczące transportu zbiorowego spowodowane koronawirusem. Na mocy rozporządzenia ministra zdrowia od 25 marca w środkach komunikacji miejskiej zajęta może być tylko połowa miejsc siedzących, by zachować odpowiednią odległość pomiędzy pasażerami.

Aby uspokoić podróżnych, Urząd Miasta w Wodzisławiu informuje, że wszystkie autobusy przechodzą regularną codzienną dezynfekcję oraz zostały wyposażone w środki antybakteryjne dla kierowców.

- Wszystkie poręcze i uchwyty w pojazdach są dodatkowo dezynfekowane specjalnymi środkami do dezynfekcji. Autobusy są regularnie wietrzone, gdy temperatura zewnętrzna nie spada poniżej zera. Warto dodać, że każdy kierowca został wyposażony w jednorazowe rękawiczki lateksowe, aby ograniczyć kontakt z pasażerami podczas obsługi - słyszymy w magistracie.

Jednocześnie urzędnicy przypominają, że kierowcy zatrzymują się na każdym przystanku otwierając wszystkie drzwi, aby ograniczyć kontakt pasażerów z guzikiem “STOPu”, zaś w przypadku sprzedaży biletów przez kierowców proponuje się bezgotówkową płatność np. przy użyciu karty płatniczej.