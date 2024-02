Kontrowersyjny baner na proteście rolników w Gorzyczkach. Są wyjaśnienia organizatorów i policji

- Rolnik tego nie przemyślał. Nie wiedział nawet, że jest to karane. Grożą mu teraz zarzuty, nie chciał, żeby tak to wyglądało. My się od tego odcinamy. Gdyby organizatorzy wiedzieli o tym lub zobaczyli to wcześniej, to na pewno ten baner by się nie pokazał. Przy 130 ciągnikach ciężko jeden baner wychwycić. Nie było na to czasu, aby po kolei sprawdzać każdy baner. Niestety, pokazało nas to w bardzo złym świetle. Przepraszamy wszystkich za ten incydent. Nie taki jest nasz przekaz. Protest miał na celu pokazać, jakie problemy są w rolnictwie i jak wiąże się to z konsumentem, który też będzie to odczuwał, przez kupowanie żywności gorszej jakości - tłumaczy Sebastian Jarosz, rolnik powiatu raciborskiego.