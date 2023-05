Kopalnia 1 Maja w Wodzisławiu na archiwalnych zdjęciach. Patrząc na nie, aż trudno uwierzyć, że już jej nie ma. Zobaczcie ZDJĘCIA

Jak informuje Izba Pamięci Kopalń Zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym, wkrótce przystąpiono do głębienia szybu II i I (w sumie było ich 8) oraz rozpoczęto budowę bocznicy kolejowej o długości 4,2 km. W grudniu 1954 roku oddano do użytku budynek administracyjny. 5 maja ze stacji kolejowej Wodzisław Śl. na teren kopalni wjechał pierwszy pociąg.

Pobudka przed godziną 5, przed 6 łaźnia, markownia, pobranie lampy, maski. I szybko do szoli, by na dole nie odjechały wagoniki transportowe – kolaski. Tak przez lata wyglądało codzienne życie górników z 1 Maja.

13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny i KWK 1 Maja, została zmilitaryzowana, a większość członków Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” internowana. Na wieść z tych zdarzeniach, załoga rozpoczęła strajk. 15 grudnia po akcjach pacyfikacyjnych w kopalniach jastrzębskich i zgrupowaniu sił MO i ZOMO na drogach dojazdowych do kopalni 1 Maja, górnicy przerwali protest i przystąpili do pracy.

- W następnych latach kopalnia wydobywała ok. 2,6 mln ton węgla rocznie, w tym ok. 2,2 mln ton węgla wsadowego. Na eksport trafiało z tego ok. 1,78 mln ton. Intensywnie przygotowywano front zastępczy w nowych - bardzo odległych partiach „pola marklowickiego” oraz w rejonach PW i B. Zakończono pogłębianie szybu VI do poziomu. 850 metrów – wskazuje Izba Pamięci.



Strajk okupacyjny na 1 Maja – 19 sierpnia 1988 roku

„19 sierpnia 1988 roku na znak poparcia dla innych strajkujących już w Polsce zakładów pracy załoga kopalni przystąpiła do strajku okupacyjnego, a 25 sierpnia w późnych godzinach popołudniowych strajkująca część załogi zmuszona została przez oddziały MO i ZOMO do opuszczenia kopalni. Strajkujący (po kąpieli w kopalnianej łaźni) w uformowanym pochodzie wyszli przez bramę kopalni i udali się do kościoła w Wilchwach. W grudniu tego roku zakończono też pogłębianie szybu VI do poz. 1040 m, a wyniki produkcyjne przedstawiały się następująco: wydobycie brutto - ok. 4,31 mln t, wydobycie netto - ok. 2,45 mln t, na eksport skierowano - ok. 1,76 mln t.” - czytamy na stronie Izby Pamięci.