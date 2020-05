Kopalnie Jankowice, Murcki-Staszic, Sośnica wznowią wydobycie w przyszłym tygodniu?

Rośnie liczba zakażeń górników

Koronawirusa potwierdzono u 829 pracowników Polskiej Grupy Górniczej (we wtorek było 711). 1769 jest w kwarantannie. Najwięcej, bo 450 dotyczy Jankowic. W ruchu należącym do ROW od 27 kwietnia do 17 maja wstrzymano wydobycie. Dodatkowo od 11 do 14 maja zdecydowano się tam wprowadzić postojowe. W ten sposób zastąpiono wolne piątki do końca maja. Miały być wolne na podstawie porozumienia związków zawodowych i zarządu PGG. To część programu osłonowego dla całej spółki na który składa się obniżka pensji o 20 proc. Tylko we wtorek (12.05) do kopalni Jankowice przyszło... 98 osób z ponad 3 tys. załogi.

Do 17 maja wydobycie wstrzymane jest też w kopalniach Murcki-Staszic i Sośnica. Tam również zdecydowano, aby 13 i 14 maja wprowadzić postojowe i w ten sposób zastąpić wspomniane wolne piątki. W trzech wymienionych kopalniach nie jest prowadzone wydobycie. Nieliczna załoga utrzymuje ścianę, kontroluje pracę wentylacji i pomp. Jej zadaniem jest podtrzymanie gotowości kopalni. Pojedyncze przypadki koronawirusa odnotowano w kopalniach Marcel, Bielszowice i Ruch-Ziemowit.