Koronawirus w Gorzycach. Zakażony mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej

Przynajmniej 46 przypadków zakażenia koronawirusem w szpitalu w Wodzisławiu Śl. To 20 pacjentów i 26 osób z personelu medycznego. Koronawirusem zakażony był tam jeden z pacjentów. Od wtorku osoby, które mogły mieć styczność z pacjentem przebywały w kwarantannie i oczekiwały na wyniki testów. Wówczas pobrano w sumie 71 wymazów. Do Wodzisławia Śl. nie dotarły jeszcze wszystkie wyniki.

Pacjent po opuszczeniu szpitala, w ramach standardowej procedury obowiązującej od pewnego czasu w DPS (zabezpieczającej wszystkich pozostałych mieszkańców domu) został prewencyjnie odizolowany. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa został zadysponowany do Szpitala Zakaźnego w Raciborzu, gdzie zostanie otoczony specjalistyczną opieką - informują urzędnicy.

Potwierdzony został przypadek osoby zarażonej koronawirusem pośród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach. To były pacjent Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Wodzisławiu Śl.

Pacjenci z dodatnim wynikiem przekazywani są do szpitali jednoimiennych w Raciborzu i Tychach. Personel został odizolowany.

Wstrzymano przyjęcia do szpitala i pracę izby przyjęć. Trwa postępowanie epidemiologiczne. Do sprawy wrócimy w piątek. W pilnych przypadkach pacjenci kierowani są kierowani m.in. do Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor.