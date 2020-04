Koronawirus w kopalni Jankowice. Gwałtownie rośnie liczba zakażeń. Najwięcej w Polskiej Grupie Górniczej

Koronawirus w kopalni Jankowice

Gwałtownie rośnie liczba zakażonych w ruchu Jankowice, części kopalni zespolonej ROW, należącej do Polskiej Grupy Górniczej. W środę (29.04) na godz. 13 koronawirusa potwierdzono u 74 pracowników, 650 jest w kwarantannie. To najwięcej w całej PGG.

Liczby w Jankowicach zmieniają się bardzo szybko. To m.in. dlatego, że od piątku do pracowników dociera wymazobus. To znacznie przyspieszyło proces pobierania wymazów i przekazywania ich do laboratorium.

W związku z licznymi zachorowaniami, kwarantanną i wysoką absencją przekraczającą 50 proc. od 27 kwietnia do 3 maja ograniczono do minimum wydobycie. Wprowadzono minimalne obłożenie załogi wynikające z niezbędnych potrzeb dla bezpiecznego funkcjonowania kopalń. W efekcie z ponad 3 tys. całej załogi do pracy dziennie przychodzi ok. 1,2 tys. osób.