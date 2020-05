Koronawirus w kopalni Jankowice. Pobierają wymazy od górników. Trwa druga tura badań przesiewowych

Górnicy z kopalni Jankowice na testach

W weekend trwa druga tura badań przesiewowych na Śląsku. Badani są górnicy z pięciu kopalni w których potwierdzono największą liczbę przypadków koronawirusa. Testy odbywają się w formie drive-thru, a pracownicy zakładów podjeżdżają do punktów pobierania wymazów swoimi samochodami. Tak jest m.in. przy budynku dyrekcji w sąsiedztwie ruchu Jankowice w Rybniku, wchodzącego w skład kopalni ROW należącej do Polskiej Grupy Górniczej. Tylko do piątku wśród załogi potwierdzono 529 przypadków zakażeń koronawirusem (na 990 w całej PGG).